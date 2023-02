Stiri pe aceeasi tema

- Marcela a ajuns sa treaca printr-o poveste care pare scoasa din scenariul unui film din care nu lipsesc detectivii particulari. Femeia este cadru medical in Iași, iar in anul 2021 a trecut prin momente grele, dupa ce a crezut ca soțul ei a disparut. A ajuns sa apeleze la ajutorul poliției, dar nu a…

- Maria a decis sa iși schimbe viața in urma cu aproape 30 de ani, cand i-a dat șansa la o viața mai buna unei fetițe de la orfelinat, pe care a adoptat-o. Se pare ca relația dintre cele doua a fost distrusa de un conflict, care ar fi pornit de la bani.

- Vestea ca Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani și Alex Ashraf sunt la un pas de divorț i-a luat pe toți prin surprindere, mai ales ca au aparut informații cum ca barbatul ar avea deja alta relație cu o alta femeie. Vedeta nu a dat prea multe detalii despre aceasta situație, insa a transmis un mesaj…

- Elena Merișoreanu și-a amintit de curand de un hop din mariajul sau, mai exact de momentul in care l-a prins pe soțul ei ca o inșela cu alta femeie. Indragita interpreta a dezvaluit in detaliu cum a reacționat in acele clipe și ce i-a facut amantei atunci cand a gasit-o in casa ei.

- Poate parea destul de greu de crezut, insa Ana a fost jefuita de propria ei mama! De ce o suspecteaza pe femeia care i-a dat viața. Ea și soțul ei au pus cap la cap cateva detalii ale jafului și au ajuns la o concluzie șocanta. Cei doi au ramas fara banii stranși o viața.

- Miss Romania a mers la urgența la stomatolog, insa ceea ce a trait acolo aproape ca era sa ii aduca sfarșitul. Frumoasa tanara ar putea ramane cu cicatrici pe viața, din cauza unui tratament greșit. Tanara a vorbit despre coșmarul trait, in direct, la Acces Direct.

- Artista de muzica populara Claudia Ghițulescu, in varsta de 43 de ani, a divorțat de soțul ei in urma cu trei ani, dupa ce acesta a inșelat-o. Vedeta a povestit acum, traumele prin care a trecut și cat de afectata a fost in acea perioada. „Nu am fost pregatita pentru aceasta schimbare, faptul ca am…

- Deși parea ca totul este lapte și miere și ca sa-ți traiești viața alaturi de un politician puternic este una de basm, Carmen Negoița vine sa confirme contrariul. Nu tot ceea ce se vede la suprafața este de vis. Carmen Negoița era aproape sa faca pentru a doua oara pasul cel mare și sa iși uneasca…