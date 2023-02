Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce artista și soțul ei au povestit prin ce momente grele au trecut in Galați, cand mergeau la un concert, proprietarul camionului se apara. Un angajat al lui Doru a avariat mașina cantareței in trafic, iar Mariana, soțul și fetițele ei au trecut prin clipe de panica. Fugarii au fost de negasit…

- Magda Ciumac trece prin momente grele de aproape un an de zile! O domnișoara nu ii da pace și o amenința cu moartea. Fosta asistenta TV se teme pentru ea și familia ei. Cine ar fi persoana care o terorizeaza pe starleta. A marturisit totul cu lux de amanunte, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O mama din Neamț a disparut fara urma de acasa, iar familia ei nu mai știe nimic de ea de mai bine de un an. Se pare ca femeia nu ar fi fost la prima abatere, astfel ca a mai recurs la astfel de gesturi in trecut. Soțul ei crede ca totul ar fi pornit din cauza banilor.

- Au aparut informații de ultima ora despre dubla-crima de la Iași. Va prezentam primele imagini cu casa in care Nicu și Alexandra au fost uciși, dar și detalii noi despre presupusul criminal, care le-a curmat viața celor doi cu un topor.

- Dincolo de nenorocirea petrecuta in noaptea de vineri spre sambata, cand autocarul in care se aflau membrii unui ansamblu din Curtesti s-a rasturnat la intrare in Pascani, intamplarea scoate la iveala adevarate minuni. O exemplara mobilizare, o extraordinara empatie cu victimele, dar si caractere puternice…

- Femeia care isi inchiriaza sotul cu 50 de euro. Nu ar fi crezut ca o astfel de inițiativa ar pune-o in poziția de a-și construi o afacere pe seama serviciilor pe care le pune la dispoziție. Ce trebuie sa faca barbatul sau de banii solicitați. Este foarte cautat. Femeia care isi inchiriaza sotul cu 50…

- Flori și soțul ei, alaturi de fiica lor și mai mulți martori ai scandalului din fața blocului lor, din urma cu aproape 5 ani, au povestit cum a ajuns femeia sa fie batuta de un individ pentru un loc de parcare. Flori ar fi fost victima, dar autoritațile au condamnat-o și au amendat-o cu suma de 12.000…

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…