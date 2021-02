Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota a izbucnit in lacrimi, la Acces Direct, in momentul in care a inceput sa cante melodia pe care a scris-o special pentru soțul ei. Artista și-a pierdut marea dragoste la doar o zi dupa Craciun.

- Moartea soțului Marcelei Fota a fost o lovitura teribila și pentru sora acesteia, Mariana Ionescu Capitanescu, care i-a fost mereu alaturi. Artista a povestit la Acces Direct detalii nemaiștiute despre cumnatul sau.

- Olguța Berbec a devenit mama pentru a doua oara, iar astazi a revenit cu fiica ei nou-nascuta acasa, spre marea bucurie a soțului și a fetei sale mai mari. Cei doi au pus la cale o surpriza de proporții, iar rezultatele au fost cu mult peste așteptari. Iata primele impresii ale frumoasei mamici, odata…

- Marcela Fota trece prin clipe foarte grele de aproape o luna de zile! Cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul la scurt timp dupa Craciun, iar de atunci cu greu poate sa-și stapaneasca lacrimile, mai ales ca aceștia au avut o relație lunga de 13 ani! Gestul facut de interpreta de muzica populara…

- La doar trei zile dupa Craciun, in familia Marcelei Fota s-a petrecut o mare tragedie! Vedeta și-a pierdut soțul in urma unui infract, iar pana acum nu a facut nicio declarație in acest sens de la evenimentul nefericit din viața sa! Totuși, iata ca in urma cu puțin timp aceasta a postat pe Facebook…

- La doar trei zile de la Craciun, in familia Marcelei Fota s-a petrecut o mare tragedie! Soțul vedetei a murit chiar in timp ce se afla la coada pentru a-și plati taxele! In tot acest timp Mariana Ionescu Capitanescu, sora artistei, a fost alaturi de ea! Ce mesaj i-a transmis in urma cu puțin timp!

- Ștefania Rareș, celebra interpreta de muzica populara, cu zeci de ani de cariera, și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia ei greu incercata, dar și despre suferința resimțita dupa moartea soțului sau. Artista sufera și acum dupa trecerea in neființa a celui care i-a fost alaturi atat la bine,…

- Șocat de vestea morții actriței Draga Olteanu Matei a fost și Alexandru Arșinel! Actorul a facut primele declarații dupa anunțul decesului ”coanei Chirița”! Maestrul este sfașiat de durere! Draga Olteanu Matei s-a stins din viața la varsta de 87 de ani!