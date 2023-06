Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Anamariei spera sa se faca dreptate in cazul morții copilei și spune ca Simona se afla de fața, atunci cand fetița a fost ucisa de Marcel Șerbuc. Exista un detaliu care o da de gol pe femeie ca știa tot ce se intamplase.

- Bunica Lorica a acceptat sa stea de vorba cu reporterii Acces Direct. Femeia se afla la scari, locul unde ar fi fost și Simona in ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Femeia spune ca fiica ei nu poate conștientiza ca Marcel Șerbuc i-a ucis copila și ca existau anumite detalii care dadeau…

- Marcel Șerbuc și Simona au ajuns in apartamentul din Berceni pe 31 martie 2023. Barbatul i-a promis proprietarului locuinței ca va plati chiria la timp, dar la un moment dat, Marcel Șerbuc nu i-a mai raspuns la telefon

- Bunica Lorica spunea ca fiica sa obișnuia sa vina cu ea la scari, acolo unde faceau curațenie impreuna. Un martor are o alta varianta și susține ca nu a vazut-o niciodata pe Simona impreuna cu mama sa, asta pentru ca mereu era insoțita de soțul sau.

- Exista informații potrivit carora Simona și Marcel Șerbuc erau clienți fideli ai amanetului, care nu se afla chiar in apropierea apartamentului in care locuiau. Mama copilei de 12 ani ar fi știut ca bijuteriile copilei au ajuns la amanet, asta pentru ca din banii obținuți au plecat spre Spania.

- Marius, șeful femeii, face noi dezvaluiri despre mama fetiței de 12 ani. Barbatul spune ca atat Simona, cat și Marcel Șerbuc se comportau ciudat și ca, de fapt, telefonul copilei se afla la mama, care ar fi plecat in Spania, imediat dupa decesul fiicei sale.

- Șeful mamei fetiței de 12 ani face dezvaluiri in cazul copilei al carei trup a fost gasit in lada unei canapele. Barbatul spune ca Simona și Marcel și-au dorit sa ajunga cat mai repede in Spania, lucru care a starnit suspiciunilor colegilor. Ba mai mult, barbatul spune ca iubitul femeii avea o relație…