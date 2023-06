Stiri pe aceeasi tema

- Cei care il cunosc pe Marcel Șerbuc spun ca barbatul a fost dintotdeauna violent. Nici mama sa nu ar fi scapat de furia lui, dupa ce ar fi fost agresata. Oamenii din comuna spun ca in ultimii ani, principalul suspect al fetiței de 12 ani a fost mai mult plecat.

- In cursul zilei de azi, Marcel Șerbuc, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani, al carui trup a fost gasit in lada unei canapele a fost prins de autoritați in olanda, in localitatea Tiel. Potrivit informațiilor in momentul in care a fost capturat de oamenii legii, acesta se afla singur…

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce a fost eliberata pe motiv ca polițiștii spanioli nu au suficiente probe pentru a ramane in arest, Simona a facut primele declarații despre fiica sa, spunand ca nu mai ține legatura cu Marcel, principalul suspect.

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.

- Șeful mamei fetiței de 12 ani face dezvaluiri in cazul copilei al carei trup a fost gasit in lada unei canapele. Barbatul spune ca Simona și Marcel și-au dorit sa ajunga cat mai repede in Spania, lucru care a starnit suspiciunilor colegilor. Ba mai mult, barbatul spune ca iubitul femeii avea o relație…

- Noapte de „neuitat” pentru un tanar din Alba: A furat o mașina, a condus-o fara permis și a incercat fara succes sa scape de polițiști Noapte de „neuitat” pentru un tanar din Alba: A furat o mașina, a condus-o fara permis și a incercat fara succes sa scape de polițiști La data de 22 mai 2023, in jurul…

- Marin nu știe ce sa faca pentru a afla unde sunt fetele lui. Barbatul nu le-a mai vazut de mai bine de 30 de ani! Iubita lui le-ar fi vandut pe copile in Cipru. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.