- In exclusivitate pentru Acces Direct, Georgiana, in varsta de 30 de ani, a marturisit cum a ramas fara banii cu care trebuia sa-și inmormanteze tatal, care a murit in Italia, din cauza unei escroace. Cum a fost inșelata aceasta de femeie. Tanara a ramas fara suma de bani pe care o avea, iar acum nu…

- Ministerul Sportului a recunoscut skateboardingul drept ramura sportiva in Romania. Decizia deschide calea catre inființarea de cluburi sportive și, in cazul in care anumite condiții vor fi intrunite, a unei Federații de Skateboard. Skateboardingul, sport olimpic incepand din 2016, cu prima prezența…

- De la debutul agresiunii militare din Ucraina, care a dus la un exod fara precedent in Europa, au fost inregistrati 528 de copii care au intrat neinsotiti in Romania, dintre care 225 sunt in continuare in centrele din tara noastra, conform Salvatii Copiii.

- Sergiu, tatal copilului adus in Romania de mama lui, a facut noi declarații la Acces Direct dupa ce sora soției lui a anunțat ca femeia urmeaza sa fie extradata in Olanda chiar maine. Barbatul susține ca nu știa ce se va intampla, dar nu este dispus sa-și retraga acuzațiile la adresa femeii.

- Sergiu, tatal copilului care ar fi fost adus pe nedrept in Romania, a facut și primele declarații despre acest caz. A adus acuzații extrem de grave la adresa surorii cunoscutei interprete de muzica populara Mihaela Nechita, care i-a fost și partenera de viața. Iata ce a avut de spus barbatul și cum…

- Iulia Vantur traiește de mai mulți ani in India, impreuna cu iubitul ei, Salman Khan. Recent, vedeta a dezvaluit pentru prima oara cine este actorul indian pe care il admira cel mai mult. Nu este vorba despre iubitul ei, deși mulți au crezut asta.Iulia Vantur a explicat ca este pasiunea ei inca din…

- Mamele aflate in concediu pentru cresterea copilului pot obtine venituri de natura salariala pe perioada concediului cu conditia ca aceste venituri sa nu depaseasca 6250 de lei pe an, potrivit consultantilor EY. “Puteti munci. Puteti obtine venituri de natura salariala, din munca prestata, pe perioada…

- O vedeta de la noi a anunțat ca așteapta un copi. Fanii sunt surprinși de anunțul sau. Despre cine este vorba? Vestea i-a emoționat pe foarte mulți care abia așteptau sa o vada pe ea in rolul de mamica. Vedeta TV din Romania care este insarcinata: a da de curand vestea O prezentatoare TV de […] The…