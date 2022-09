Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parinți dintr-un catun din Alba Iulia au ajuns la capatul puterilor, asta dupa ce singura școala de acolo a fost inchisa. Copiii de aici sunt acum nevoiți sa mearga pe jos șapte kilometri, prin paduri, pentru a ajunge la școala din comuna.

- De doua luni, mamica Alexandra nu-și mai poate vedea fiica, un copil de doar doi ani și patru luni. Alexandra și-a lasat fiica in grija tatalui, pentru doar cateva zile, timp in care a avut o intervenție chirurgicala. Atunci cand femeia a ieșit din spital, barbatul a refuzat sa ii dea inapoi fetița.

- Cazul minorul batut cu bestialitate nu se oprește aici. Aurel Badulescu, consilierul general al Primariei Capitalei a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca spațiul unde a avut loc incidentul este unul public, motiv pentru care barbatul nu ar fi trebuit sa reacționeze agresiv cu minorul.

- La o zi dupa ce și-a spus povestea trista de viața la Acces Direct, mama Mihaela susține ca e din nou amenințata. Femeia marturisește ca a fost sunata de amanta soțului ei, iar aceasta i-a spus ca nu ii va fi deloc bine pentru ceea ce a facut și pentru ca a facut publica toata situația. Mai mult de…

- Un copil in varsta de numai 14 ani a dorit sa munceasca și sa stranga suma necesara pentru a-și achiziționa un telefon mobil. A ajuns la ”patronul” respectiv printr-o alta cunoștința și urma sa primeasca 400 de lei pe saptamana, conform ințelegerii. In schimb, ar fi fost batut pana la sange.

- Natalia, o tanara mamica, are doua fetițe pe care le considera cel mai de preț dar pe care l-a primit de la Dumnezeu. Ar fi vrut sa le ofere celor doi copii o viața liniștita de familie. Lucrurile nu au stat așa cum și-a dorit, iar Natalia ar fi ajuns victima socrilor ei. Iata ce i s-a intamplat!

- Alina iși dorește sa le ia pe fete din Italia de la tatal lor și sa locuiasca cu ele in Romania. Aceasta are nevoie de un loc de munca, dar și de o locuința pentru a putea caștiga in instanța. O vecina ii face acuzații grave Alinei și susține ca aceasta a fugit cu un alt barbat și a parasit fetițele.

- Vasilica are o poveste sfașietoare de viața. Este o mama disperata, deoarece nu și-a mai strans copiii in brațe și nu a mai vorbit cu ei de peste un an. Cel care o ține departe pe mama de cei trei copii ai sai ar fi chiar fostul soț al acesteia. Iata ce spune Vasilica despre situația crunta in care…