Clipe de disperare pentru mamica Mihaela, in varsta de 33 de ani, care s-a casatorit in Scoția, insa a decis sa divorțeze de soțul ei și sa-și copilul sa vina in Romania și se stabileasca aici. Fostul partener de viața a postat un anunț pe rețelele de socializare ca ofera o recompensa de 20.000 de lire sterline celui care ii va rapi copilul și il va duce la el.