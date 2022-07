Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Maria, o invațatoare, a marturisit prin ce chinuri a fost nevoita sa treaca din cauza soțului agresiv. Femeia susține ca a fost batuta cu bestialitate din cauza crizelor de gelozie pe care le-ar avea barbatul. Ce a dezvaluit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rodica Mitran a povestit drama vieții ei. Deși mereu o vedem cu zambetul pe buze, artista a avut parte de o copilarie chinuitoare din cauza tatalui agresit, care o batea atat pe ea, dar și pe mama și frații ei. Ce a marturisit vedeta.

- Noaptea de 7 iulie a devenit un cosmar pentru o batrana din raionul Briceni. Femeia in varsta de 67 de ani a sunat la 112 si a anuntat ca a fost violata si jefuita de un individ, care a patruns in casa in toiul noptii pe un geam.

- O mama in varsta de 33 de ani traverseaza clipe de groaza de mai bine de cinci luni! Barbatul cu care traiește de aproximativ 11 ani și cu care are cinci copii, a batut-o crunt și a dat-o afara din casa, ramanand pe drumuri. Mai mult decat atat, acesta vrea sa se impace cu ea, astfel ca, fiind refuzat,…

- Clipe de groaza pentru o tanara de la Orhei. Aceasta a fost batuta fara cruzime, cu maini, picioare și crengi, de mai multe persoane. In imaginile, publicate pe canalul de Telegram Ungureanu 112, victima apare insangerata. Potrivit sursei, cazul a avut loc ieri seara, intr-o localitate din Orhei, iar…

- Au fost momente de panica intr-un tramvai care circula in Parcul Monument, din orasul Braila. Din cauza unui scurtcircuit la cablurile electrice, vehiculul a inceput sa trepideze si sa se auda pocnituri puternice.

- Haos intr-un avion al unei companii aeriene din India. Cel putin 14 pasageri si trei membri ai echipajului au fost raniti in timpul unui zbor. Turbulentele au facut avionul sa se zguduie atat de tare incat bagajele din compartimentele situate deasupra pasagerilor au cazut.