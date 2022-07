Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra, fiica bunicai Lenuța, marturisește ca nimic din ceea ce mama ei a povestit nu e adevarat. Ea susține la Acces Direct ca nu și-a abandonat copiii așa cum batrana spune, ci i-a lasat in grija unei vecine in timp ce ea a plecat la București sa-și caute chirie.

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, scor 26-20, de Uruguay, in al doilea meci amical disputat la Montevideo. In primul meci, la 10 iulie, “stejarii” au caștigat cu 30-22. La inceputul lunii, naționala de rugby a Romaniei a fost invinsa de Italia, tot intr-un meci de verificare…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a transmis o scrisoare deschisa, semnata de cei 8 ambasadori ai SUA in Romania dupa 1994, in care acestia spun ca includerea Romaniei in programul Visa Waiver „ar constitui un amplificator puternic pentru toate dimensiunile Parteneriatului Strategic”.„Includerea…

- Nationala de rubgy a Romaniei a cedat ieri seara in fata Italiei pe stadionul „Arcul de Triumf”, din Bucuresti. Oaspetii s-au impus cu 45-13 (19-6). Gabriel Rupanu, Vlad Neculau si Florin Vlaicu au fost din primul minut pe teren, in timp ce un alt rugbist, transferat recent pe Bega, Alexandru Bucur…

- Mamica Alina, graviduța care a apelat saptamana trecuta la emisiunea Acces Direct, a pierdut sarcina. A știut inca de la bun inceput ca este predispusa avortului spontan, din cauza unei complicații. Din pacate, de ce i-a fost frica nu a scapat. Dar stați sa vedeți ce i s-a intamplat cand a ajuns la…

- Liviu Tataru, cunoscut drept Joker, de meserie artist tatuator in Onești, e in culmea disperarii. Barbatul nu mai știe nimic de fata lui in varsta de 16 ani, asta dupa ce mama copilei a luat-o in Anglia și nu i-a mai permis sa o vada.

- Giorgiana Radu-Avramescu Dragul meu, au trecut cinci luni! Deși palmele mele cunosc in amanunt conturul acestei cruci, și acestei lespezi de piatra care te invelește, sunt momente cand inca te mai aștept. Aștept sa apari de undeva, sa ma chemi, sa ma strangi la piept. Sa ma tii acolo o veșnicie. Sa…