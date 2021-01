Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu lanseaza noi acuzații dure la adresa fostului sau soț, care s-ar face vinovat de agresarea ei, atat verbala, cat și fizica, chiar in fața copiilor lor. Gabi Badalau nu vrea sa continue scandalul cu artista, deși nici nu accepta sa ii acorde acceptul pentru ca mariajul lor eșuat sa…

- Dupa opt ani de mariaj, in anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis sa se separe. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Mikaela, in varsta de 11 ani. Iulia Albu, noi acuzații la adresa fostului soț, Mihai Albu In mediul online, fashion editorul a facut o serie acuzații la adresa…

- Dupa ce artistul George Amon a povestit la Acces Direct ca fosta iubita l-ar fi jefuit și ca aceasta nu ar mai vrea sa ii inapoieze instrumentele muzicale, femeia a avut și ea dreptul la replica și a facut niște acuzații grave la adresa cantarețului. A fost tanarul violent cu ea?

- Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, afirma ca precedenta administrație a cheltuit peste 30 de milioane de euro, pentru achiziția unui patinoar și a peste 5.000 de patine. Materialele sunt abandonate in acest moment. Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului 4, condamnat in…

- O noua zi, noi acuzații grave! Oana Zavoranu da de pamant cu influencerițele din Romania și arunca cuvinte grele la adresa lor! ”Querida” nu are de gand sa se opreasca pana cand nu le va scoate ”aerele” din cap! Mesajul incredibil postat pe rețelele de socializare!

- Dupa ce mama ei i-a luat aparerea, Maria mai are parte de un sprijin: matușa ei, Gabriela. Femeia a venit in platoul emisiunii „Acces Direct” și i-a adus acuzații grave lui Beniamin. In același timp, tanara a susținut ca fostul ei iubit a lovit-o.

- O noua bomba lovește showbiz-ul romanesc! Alex Bodi a fost reținut pentru urmatoarele 24 de ore la sediul DIICOT! Ce acuzații i se aduc fostului soț al Biancai Dragușanu de catre autoritați? Afaceristul a fost saltat de catre mascați in aceasta dimineața, din propria locuința!

- In sedinta de astazi joi 29.10.2020 a Partidului Social Democrat Buzau, senatorul Lucian Romascanu si primarul Toma aduc acuze grave prefectului Judetului Buzau si unora din membrii PMP Buzau. Pe rand, cei doi social democrati arata presiunile la care i-ar fi supus organele de control din subordinea…