Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Baia Mare l-a condamnat pe tanarul care, in iulie 2021, a intrat cu un autoturism BMW intr-o stație de autobuz din Baia Mare, ucigand-o pe Raisa și ranindu-l grav pe iubitul acesteia, la trei ani inchisoare, din care se scade perioada de arest preventiv și arest la domiciliu. Daunele pe…

- Mama fetiței care a inghițit otrava de șobolani in timp ce se afla la cursuri trece prin momente de coșmar. In continuare, se teme pentru viața fiicei sale de doar șase ani. Copila se afla acum internata la un spital din Mureș. Iata cine este raspunzator pentru acest incident care ar fi putut duce la…

- Gigi Becali face primele declarații dupa ce in aceasta dimineața a fost implicat intr-un accident in Capitala. Patronul FCSB se afla pe scaunul din dreapta a mașinii sale, moment in care o mașina i-a lovit din plin.

- Este vestea trista a zilei! Benone Sinulescu a murit cu doar cateva ore in urma, iar decesul ar fi survenit din cauza unei pneumonii, conform primelor informații. Interpretul de muzica populara era in spital de duminica, dupa ce starea lui de sanatate se inrautațise. Mirela Vaida a postat o fotografie…

- Pe data de 2 noiembrie, Roxana, o tanara de doar 24 de ani, a acuzat primele dureri, de burta. Potrivit spuselor apropiaților sai, tanara a fost trimisa acasa de la spital, cu dureri insuportabile. A doua zi, fata a mers la Urgențe, a fost controlata de un medic ginecolog și de un chirurg, iar mai apoi…

- Constantin Enceanu face primele declarații la Acces Direct, dupa ce prietenul sau de o viața, Petrica Mațu Stoian a fost inmormantat. Cantarețul de muzica populara a marturisit ca nu a putut sa suporte cum sicriul era coborat in groapa.

- La o zi distanța de la nunta sa cu Laura, Cristi a murit intr-un accident rutier grav ce a avut loc in Botoșani. Astazi barbatul de 28 de ani a fost inmormantat sub privire indurerate ale familiei și ale tuturor celor care acum cateva zile se bucurau de petrecerea evenimentului lor.

