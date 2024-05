Stiri pe aceeasi tema

- Parinței Raisei, copila de doi ani și jumatate gasita moarta in Dolj, au revenit de urgența in Romania, dupa ce au aflat ca fetița a fost gasita moarta. Familia spune ca anchetatorii au fost duși pe o pista falsa și nu iși explica cum trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-un loc in care s-a mai…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Continua ancheta menita sa stabileasca exact ce s-a intamplat in cazul Raisei și cum anume a sfarșit fetița gasita fara suflare intr-o zona cu vegetație, la cateva sute de metri de casa in care locuia. Sunt inca multe semne de intrebare cu privire la acest caz. Și se așteapta ca oamenii legii sa faca…

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut și abia astazi, dupa multe ore de cautari și sute de oameni care au periat zona, au gasit-o pe Raisa. Copila era moarta, plina de sange și avea urme de violența pe corp. Anchetatorii iau in calcul varianta ca fetița sa fi fost ucisa, iar trei persoane au fost duse…