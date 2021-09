Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 24 de ani, Adela M., din Someș Odorhei, a fost gasita decedata intr-o camera de hotel din Londra, Marea Britanie. Polițiștii britanici au informat autoritațile din Romania cu privire la acest caz, insa nu au transmis cauzele decesului, potrivit monitoruldesalaj.ro. Tanara locuia…

- Elena face un apel disperat dupa ce fata ei a plecat in straiatate și nu s-a mai intors. Tanara i-a lasat in grija cei doi copii gemeni și a plecat sa faca bani in Anglia, alaturi de iubitul ei. Bunica susține ca fiica ei, Oana, o amagește cu intoarcerea in țara de 3 luni de zile, dar crede ca partenerul…

- O echipa de avocati din Germania negociaza ce sanctiuni sa primeasca barbatul. Obiectele de razboi au fost scoase dintr-o casa situata in orasul german Heikendorf, in 2015, cu ajutorul armatei, relateaza BBC, citat de ziaruldeiasi.ro .Procurorii si avocatii apararii negociaza acum posibilele sanctiuni,…

- Vali, prietenul lui Mihai Beuran, a ales sa vorbeasca și sa marturiseasca cum a avut loc tragedia in care soțul Nataliei a murit inecat. Declarațiile șocante ale barbatului au facut-o pe soția lui sa izbucneasca in plans.

- Mirela Vaida a avut din nou parte de scandal in timpul emisiunii de la Antena 1, “Acces Direct”. Fratele lui Ionița de la Clejani, Roger, a avut o intervenție telefonica pentru a vorbi despre presupusul fiu al soțului Vioricai de la Clejani, care ar fi decedat la varsta de 8 ani. Roger a avut o reacție…

- Unul locuiește in Romania, iar celalalt in Germania! Augustin Viziru, actorul in varsta de 40 de ani, a dezvaluit in ce relație e cu Lucian, fratele lui. Au jucat impreuna in aceleași telenovele, au avut aceleași proiecte, dar acum urmeaza drumuri diferite. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , Augustin…

- Un consilier local dintr-o localitate din țara primește acuzații grave din partea satenilor, dar și partea propriilor rude. Oamenii spun ca barbatul ar fi implicat in inegalitați și mai mult de atat, chiar și-ar abuza fiica vitrega.

- O tanara din Galați este disperata, dupa ce mama sa, pe nume Mihaela, a disparut fara urma de acasa. Loredana, mama a trei copii, il suspecteaza pe concubinul mamei sale ca ar fi batut-o pe femeie și i-ar fi facut rau. Cazul este plin de controverse, cu atat mai mult cu cat o sacoșa plina cu haine și…