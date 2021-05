Stiri pe aceeasi tema

- Viorica și Ionița din Clejani au muncit o viața intreaga pentru copiii lor, Fulgy și Margherita, insa aceștia le-au adus doar necazuri, in ultimii ani. Nu numai fiica lor a avut probleme cu legea, ci și fiul, care in urma cu doi ani a fost arestat in Thailanda. Contactata de reporterii impact.ro, Viorica…

- Plangand inca moartea tatalui, fiica lui Nelu Ploieșteanu a acordat un interviu cutremurator pentru Antena 3. Aceasta spune ca l-a implorat pe fostul prim-ministru Ludovic Orban s-o lase sa-și inmormanteze tatal creștinește, dar rugamintea i-a fost ignorata. Distrusa de durere, fiica indragitului lautar…

- Durere fara margini pentru o femeie de 39 de ani și pentru cei patru copii ai sai, dupa ce soțul femeii a fost gasit fara viața, la stana. Deși s-a spus ca acesta și-ar fi luat viața, soția sa trage un semnal de alarma și vine cu o ipoteza șocanta spunand ca barbatul ar fi fost ucis.

- Rasturnare de situație in cazul coflictului dintre Steliana Sima și Gheorghe Turda. Dupa ce mai intai s-au certat ca la ușa cortului, la Acces Direct, ulterior, cei doi artiști au decis sa puna capat conflictului și sa se impace.

- O mama plange de dorul fiicei sale de șapte ani, luata cu forța de fostul sau soț. Adina nu și-a mai vazut copilul de peste doi ani, iar barbatul nu are nici un gand sa iși lase fosta partenera sa iși viziteze fetița, ba chiar i-a acaparat și apartamentul cumparat in timpul casniciei, in care acum locuiește…

- Scandal in Blagești. Vulpița și al ei Viorel au sarit la bataie și au agresat un fan care dorea sa ii filmeze. Cine i-a enervat și ce s-a intamplat cu vedetele de la Acces Direct. Imaginile au devenit imediat virale pe internet. Vulpița și Viorel, violenți pe strada Deși au disparut complet din televiziune,…