Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Gabriel, un barbat de 44 de ani, scoate la iveala noi amanunte. Se pare ca nu a fost vorba despre un inec, așa cum s-a zis inițial, ci chiar despre o posibila crima. Se știe ca barbatul gasit decedat avea o relație cu o femeie maritata.

- Cristiano Ronaldo a revenit in acțiune pentru Manchester United dupa moartea fiului sau nou-nascut, fiind titular in meciul cu Arsenal, sambata, de la inceputul meciului. El a avut parte de o primire calduroasa din partea fanilor lui Arsenal. Atacantul portughez a fost aclamat de fanii tunarilor…

- Cristiano Ronaldo a anunțat, in urma cu scurt timp, decesul fiului sau. Iubita sa, Georgina, era insarcinata cu gemeni, un baiat și o fata, insa baiatul a murit la naștere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Marilyn Monroe a fost una dintre cele mai mari dive de le Hollywood, dar viata ei a fost una grea. Pe numele sau real Norma Jeane Mortenson, ea a fost afectata de faptul ca nu si-a cunoscut niciodata tatal. Identitatea barbatului a fost dezvaluita recent, intr-un nou documentar despre viata lui Marilyn,…

- Oleksandr Zinchenko (25 de ani), fotbalistul ucrainean de la Manchester City, a oferit un interviu emoționant cu privire la situația din țara sa natala, aflata sub invazia Rusiei. Fundașul spune ca a ramas in Anglia doar datorita familiei sale, care l-a oprit sa plece in Ucraina pentru a se inrola in…

- Intreaga suflare omeneasca este in alerta, avand in vedere evenimentele care au loc in ucraina chiar in aceste momente. Speriata este și Cristina Șișcanu, care se teme pentru rudele sale și pentru membrii familiei sale stabiliți in Ucraina. Iata ce declarații a oferit vedeta, in exclusivitate la Acces…