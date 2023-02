Stiri pe aceeasi tema

- Un tata traiește cu dorul in suflet pentru ca este ținut departe de fetița lui. Catalin nu iși gasește liniștea și a povestit prin ce momente grele trece. Ce a marturisit barbatul, cu ochii in lacrimi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O romanca disperata iși cauta sora, dupa ce femeia și-a lasat copilul in grija amantului, care l-a crescut timp de patru ani. Baiatul are 8 ani in prezent, iar de patru ani este in grija matușii lui. Sora mamei vrea ca aceasta sa ii semneze actele necesare pentru a putea avea grija in mod legal de el…

- O mama nu are liniște de cand a aflat ca fiica ei a murit la trei zile dupa naștere. Femeia susține ca a adus-o pe lume pe fetița la termen. Ce au spus medicii atunci cand familia a cerut explicații. Elena trece prin momente grele de 18 ani. Ce a declarat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un tanar a strans bani sa iși ia mașina la care visa, dar nu a mai vazut nici bolidul, dar nici banii. Cum a ajuns Bogdan sa fie pacalit de un barbat care trebuia sa se ocupe de transportul autoturismului. Ce a marturisit, in exlcusivitate pentru Acces Direct. Persoana respectiva nu l-a țepuit numai…

- Un barbat a crezut ca și-a gasit un loc de munca bine platit, dar a ajuns sa lucreze pe gratis. Falsul angajator le-ar fi luat banii și ar fi dat bir cu fugiții. Nelu a venit in platoul Acces Direct și a vorbit despre ceea ce s-a intamplat și cum a fost pacalit.

- Doi bunici fac acuzații grave impotriva primarului din comuna Stancuța, județul Braila! Aceștia susțin ca ar vrea sa il fure pe nepotul lor și sa il dea unui medic de familie, dupa ce i-au decedat parinții. Ene și Elena trec prin momente grele. Ce au declarat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O mama de 23 de ani, cu trei copii, iși striga durerea, dupa ce ar fi ramas fara ei și ar fi fost obligata sa plateasca doar ca sa-i poata imbrațișa. Elena susține ca tatal micuților, un barbat de 40 de ani care a lasat-o gravida pe vremea cand inca nu implinise 16 ani, și fosta soacra i-au luat copiii…

- O bunica și-a strigat durerea la Acces Direct. Femeia face acuzații grave la adresa nurorii, care i-ar fi rapit cele trei nepoțele, de care nu s-ar fi interesat timp de mai bine de jumatate de an. Povestea este extrem de complexa, iar bunica este vehementa in faptul ca nora ei este o mama denaturata.…