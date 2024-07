Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut trei luni de cand Madalin a murit in accidentul din Olt in timp ce urmarea mașina in care se afla fosta lui iubita. Ieri, la Acces Direct, mama Narcisei i-a criticat pe parinții lui Madalin, asta dupa ce ar fi vrut sa „profite” de moartea fiului lor pe TikTok. Tatal lui spune ca este copleșit…

- Moartea lui Madalin ridica numeroase semne de intrebare, dupa ce familia a observat mai multe erori in raportul facut de autoritați. Aceștia cer sa se faca dreptate și sa se arate modul in care baiatul a murit, cu adevarat.

- Pe 11 iulie se implinesc trei luni de cand Madalin a sfarșit tragic, dupa ce a urmarit mașina in care se afla iubita lui și pe tanarul cu care adolescenta ar fi avut o relație. La trei luni de la tragedie, familia spune ca are inca o mulțime de intrebari și crede ca, de fapt, tanarul ar fi fost impins…

- Pe 11 iulie se implinesc trei luni de cand Madalin, un tanar din Olt, a sfarșit tragic intr-un accident in apropiere de comuna Deveselu. Familia lui nu are nici in prezent liniște și spune ca nici dupa aproape trei luni nu au aflat adevarul.

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Motivul pentru care iubita lui Madalin s-a imbracat in alb la inmormantarea tanarului. Noi dezvaluiri cu privire la tragicul accident din Olt, care a șocat Romania! Ce a marturisit o prietena a baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Este scandal intre familia lui Madalin, baiatul mort in accidentul din Olt, și Narcisa, fosta iubita a baiatului. Tanara i-a acuzat pe parinții lui ca nu i-au platit inmormantarea, dupa ce tatal sau a acuzat-o ca a strans donații pentru familia lui, pe care nu le-au primit de la ea.