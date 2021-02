Stiri pe aceeasi tema

- A crezut ca și-a intalnit marea dragoste, dar și-a ales cu o mare gaura in portofel. Tanara l-ar fi lasat cu ochii in soare la scurt timp dupa ce i-a renovat apartamentul in care locuia și i-a luat și mașina sa, inscrisa pe numele ei!

- Ediția de luni a emisiunii ”Acces Direct” a inceput cu o surprinza. Telespectatorii nu au gasit-o pe Mirela Vaida pe scaunul prezentatorului, ci pe o indragita colega de a sa, din lumea muzicii populare. Emilia Ghinescu este la carma emisiunii astazi!

- O tanara mamica susține ca a ajuns in pragul disperarii, dupa ce ar fi fost data afara din casa chiar de cea care i-a dat naștere. Elena Milea a povestit la Acces Direct ca vinovat ar fi chiar fratele ei mai mare. Iata ce acuzații grave ii aduce femeia in varsta de 33 de ani barbatului!

- Raluca, o femeie in varsta de 33 de ani, a venit astazi la Acces Direct pentru a povesti ca ar fi fost desfigurata din cauza operațiilor estetice. Tanara susține ca a ramas cu sechele grave in urma lor, atat la nivelul sanilor, cat și la nivelul feței. Iata ce acuzații grave ii aduce aceasta doctorului!

- Curtea de Apel București a decis ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise este nelegala, potrivit deciziei instanței. Citește și: Alo, DIICOT! Ce se aude cu dosarul contabilei care a delapidat aproape 1 milion euro…

- In urma cu 31 de ani, la Timișoara se numarau deja in aceste zile victimele Revoluției. Momentele acelea de teama, de panica si de inversunare sunt retraite acum de cei care au ieșit in strada in urma cu 31 de ani, in ciuda pericolului de a-și pierde viața.

- Gata cu lacrimile și durerea! Doamnelor și domnilor, Alexandra și Ionuț Bodi, regii Tik Tok-ului de la Acces Direct, s-au impacat! Sarut patimaș in fața fanilor! Faimosul cuplu a invins ”haterii”!

- Canalul oficial de YouTube al emisiunii „Acces Direct” a atins pragul de 1.000.000 de abonați. Cu acest prilej de sarbatoare, Mirela Vaida, moderatoarea emisiunii, le-a mulțumit tuturor urmaritorilor.