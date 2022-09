Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre utilizatorii romani intra pe TikTok pentru a fi la curent cu tendințele, in timp ce 33% se conecteaza pe aplicație pentru a invața ceva nou, spune Paula Kornaszewska, directoare pe zona Europei de Est a TikTok, intr-un interviu pentru Libertatea. „Multe tipuri de conținut au devenit…

- Alex Velea a ingropat securea razboiului cu fostul soț al Antoniei. Artistul a devenit prieten cu Vincezo Castellano și acum nu mai au niciun fel de pica unul pe celalalt. Inainte de a fi cu Alex Velea, Antonia a fost casatorita cu Vincenzo Castellano și impreuna au o fetița pe nume Maya. Divorțul de…

- Un rol fundamental in asigurarea nivelurilor de sprijin ii revine echipei multidisciplinare formata din cadrul didactic de la clasa, consilierul școlar, profesor-logoped, cadru didactic de sprijin, profesor-psihopedagog, parinți, care va urmari și sprijini traseul școlar al elevului.

- Divorțul dintre Shakira și Pique continua sa țina paginile ziarelor. Mai mult, artista pare a avea și probleme cu legea, fiind acuzata de frauda, iar acum, Pique i-a impus condiții atunci cand aceasta a precizat ca vrea sa se relocheze in Miami, impreuna cu copiii lor.

- In ședința extraordinara a Consiliului Județean Valcea de miercuri, 27 iulie, a fost aprobat un proiect de hotarare prin care un imobil, situat in municipiul Ramnicu Valcea și care aparține domeniului public al județului Valcea, va fi dat in administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Babeni.…

- Copiii cu nevoi speciale de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan” beneficiaza de un sistem de climatizare performant, grație unei investiții a CJ Timiș. Acesta poate sa inlocuiasca incalzirea pe gaz pe timp de iarna la costuri reduse.

- Performerul Avram Iancu a inotat miercuri, de Ziua Mondiala a Dunarii, timp de 12 ore, pe raul Dambovița, susținand o campanie de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale. Punctul de plecare n-a fost deloc intamplator, Biblioteca Naționala a Romaniei.