- Ediția de azi de la Acces Direct continua cu o serie de cazuri care uimește pe toata lumea. Dupa cazul Iuliei, Cristina a venit cu o alta poveste de viața cu adevarat șocanta. Aceasta a fost batuta pana cand a avut nevoie de intervenție medicala de catre soțul ei, iar apoi data afara din casa alaturi…

- Dragos Damian, CEO Terapia, are un mesaj pentru mediul de afaceri referitor la implicarea antreprenorilor in viitorul generatiei tinere. El vorbeste despre sistemul de educatie subfinantat, din cauza evaziunii fiscale, despre „cancerul” industriei meditatiilor, analfabetismul functional, exodul creierelor…

- Eleva de 11 ani umilita și batuta la școala de catre un coleg a fost recent amenințata și cu moartea. Dupa ce mama ei a aparut la Acces Direct și a povestit ce s-a intamplat, in ziua urmatoarele baiatul i-a zis ca o va lovi pana cand ii va lua viața.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, tatal biologic al copiilor a marturisit din ce motiv nu iși poate crește bunica nepoții in momentul de fața. Ce trebuia sa faca barbatul, dar nu a facut pana in prezent, chiar daca s-a demonstrat prin probe ADN ca micuții sunt ai lui.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o prietena a invațatoarei, care a fost abuzata și sechestrata de soțul influent, a facut declarații cutremuratoare. Femeia susține ca Daniela a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce barbatul și-a facut amanta.

- Acuzații fara precedent la adresa unei mame. Tatal Laurențiu susține ca cei doi copii ai sai au fost otraviți cu suplimente alimentare de catre mama copiilor sai. Mai mult de atat, femeia le-ar fi dat și sedative celor mici, fetiței de 4 ani și baiatului de 7 ani.

- Una dintre domnișoarele care a participat la petrecerea organizata de Gabi Badalau in apartamentul sau face acuzații extrem de grave la adresa Biancai Dragușanu. La petrecere a fost prezent și marele manelist Florin Salam. Tanara susține ca a fost batuta cu bestialitate de bomba showbiz-ului romanesc.…

- O femeie din Alba, batuta cu pumnii și picioarele in fața copiilor și amenințata cu moartea, și-a iertat agresorul. Ce i-a promis A fost batuta, pusa la podea, trasa de par și apoi batuta cu pumnii și picioarele. In timp ce intinsa pe podea și lovita cu pumnii și picioarele, iubitul ei o amenința și…