Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a facut primele declarații, dupa ce a fost condamnata la opt ani de inchisoare cu executare pentru mai multe fapte de corupție. Fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție acida la adresa judecatoarei, spunand ca o blesteama. Iata ce a transmis fostul ministru al Turismului in spațiul…

- Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata, marti, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din…

- O femeie de 34 de ani, din județul Prahova, a fost condamnata la 2 ani și 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru violențe in familie și lipsire de libertate in mod ilegal, victima fiind fetița ei in varsta de 9 ani. Copila a fost pedepsita cu brutalitate de mama, care era nemulțumita de felul in…

- Ieri, Rebeca, o tanara in varsta de 19 ani din București, a povestit la Acces Direct ca ar fi ținuta departe de averea ei cea mai de preț, copilul ei, dupa ce fostul iubit i l-ar fi rapit. Astazi, tatal minorului de doar 1 an a oferit și el declarații, aducandu-i acuzații incredibile femeii!

- O femeie in varsta de 42 de ani, din municipiul Suceava, a fost ridicata de polițiști și dusa in Penitenciarul Botoșani, in baza unei condamnari definitive la 5 ani și 4 luni de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda.Argentina Chiriac a fost condamnata de Judecatoria Suceava in ...

- Prima femeie aleasa presedinte al Coreii de Sud, Park Geun-hye, 68 de ani, și-a aflat joi sentința in rasunatorul scandal de coruptie care a dus la destituirea sa in 2017, relateaza Agerpres. Curtea Suprema din Coreea de Sud a confirmat definitiv condamnarea politicianului la 20 de ani de inchisoare,…

- Rusia a condamnat-o marti pe Karina Turcan - fosta membra in consiliul de administratie al companiei energetice Inter Rao EES din Rusia - la 15 ani de inchisoare pentru spionaj, intr-un proces cu usile inchise, transmite Reuters, care citeaza informatii transmise de agentia de presa RIA. Turcan, originara…

- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata, luni, la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la apariția COVID-19 in acest oraș, relateaza France Presse.