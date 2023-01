Angelica a venit la Acces Direct cu o poveste care pare scoasa din fimele de groaza. Mama ei a fost diagosticata cu o boala degenerativa și a fost nevoita s-o interneze in azil pentru a-i oferi ingrijirile de specialitate de care are nevoie, doar ca batrana a primit exact contrariul. Fiica ei susține ca a fost neglijata in mai multe astfel de centre și a fost nevoita s-o mute, dar a dat din rau in mai rau și in cele din urma mama ei a ajuns in stare grava la spital.