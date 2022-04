Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de familii dintr-un complex rezidențial vor ramane fara curent de la 1 aprilie. Dezvoltatorul complexului i-a amenințat, spunand ca ii va lasa fara curent incepand cu ziua de astazi. Oamenii au facut reclamație și la ANPC, insa nu au rezolvat nimic. Zeci de familii vor ramane fara curent Chiar…

- Andrei, un tanar de doar 19 ani a murit intr-un tragic accident in Brașov, acolo unde acesta se afla impreuna cu iubita lui. El se afla ca spectator și a fost lovit de una dintre mașinile de cursa. Iubita lui, Mara, e devastata și a facut declarații la Acces Direct.

- Mirela Vaida iși pierde din popularitate pe zi ce trece. Dupa ce a suferit o adevarata lovitura de imagine cand emisiunea sa a fost mutata de pe Antena 1 pe Antena Stars, vedeta a intrat acum și in colimatorul fanilor „Acces Direct”. Oamenii sunt din ce in ce mai nemuțumiți de Mirela Vaida și au […]…

- Mii de oameni așteapta și la aceasta ora sa intre in Romania pe la Vama Siret. Libertatea a vorbit cu zeci de ucraineni, romani și chiar americani care au plecat din calea bombardamentelor. Oamenii sunt speriați, dar increzatori. Chiar daca abia au ieșit din Ucraina, nu se gandesc decat la momentul…

- Acuzatii de furt pe numele a trei tineri, in zona centrala a Timisoarei. Ei au fost filmati de camerele de supraveghere in timp ce furau butelii de la terase. Cu totii au ajuns la politie. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 15 si 28 de ani, au fost observati de politistii locali in cursul noptii…

- Zeci de percheziții ale polițiștilor din Mehedinți, Timiș, Brașov, Hunedoara, Caraș-Severin, Calarași și Tulcea. Oamenii legii fac cercetari dupa ce un barbat a patruns in doua centre de vaccinare și a generat certificate false pentru zeci de persoane. Anchetatorii vor pune in aplicare 55 de mandate…

- V-a fost rece acasa, in aceasta perioada? Ați fost nevoiți sa porniți centrala termica mai des sau sa mai puneți o patura pe dumneavoastra? V-ați imbracat mai gros? Daca in confortul de acasa ne-a fost frig, gandiți-va ce a insemnat gerul de zilele acestea pentru oamenii strazii. Direcția de Asistența…

- Cazuri incredibile in Brașov, Bacau și Ialomița, acolo unde mai mulți romani au fost talhariți in propriile case de polițiști falși. Oamenii legii au pus in aplicare 17 mandate de aducere pe numele persoanelor banuite ca au comis talhariile. Presupușii vinovați urmeaza sa fie audiați. Oameni talhariți…