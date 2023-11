Stiri pe aceeasi tema

- Un nume important din showbiz se adauga pe lista vedetelor care au fost prinse la volan sub influența drogurilor. Detalii noi ies la lumina in cazul celebrului vlogger. Care ar fi fost scuza gasita de Dorian Popa pentru substanțele interzise consumate, s-a decis sa fie dus direct la spital. Ce facuse…

- O familie este disperata pentru ca, de cel puțin o luna și jumatate, nu mai știe absolut nimic despre fiica lor. Potrivit informațiilor oferite de cei care i-au dat viața și au crescut-o, fata in varsta de 18 ani a ales sa ascunda o relație pe care ar avea-o cu un baiat de ceva vreme și la care a ales…

- Sute sau poate chiar mii de copii ucraineni au fost luați de ruși din teritoriile ocupate din Ucraina. Soarta lor, din informațiile care parvin este aceea a unor deportați care vor fi supuși rusificarii. Aceasta practica nu este o noutate, ea a mai fost aplicata și altor oameni vremelnic traitori in…

- Consumul de droguri face numeroase victime și in randul copiilor. Substanțele interzise sunt traficate ușor, iar accesul la ele este mult mai simplu. Daca suspectezi pe cineva ca ar fi un consumator al substanțelor interzise, fii atent la semnele clare ce sunt indicate, atat la nivel fizic, cat și al…

- Andreea are in prezent doi copii, unul dintre ei fiind dintr-o relație anterioara. Fiul ei a ajuns in grija verișoarei, dupa ce fostul concubin a murit. Femeia spune ca vrea sa iși creasca copilul, dar nu ii permis sa il vada.

- Andreea și Liviu au fost abandonați de parinți, iar cei doi s-au cunoscut la un camin pe vremea cand aveau 14, respectiv 16 ani. De atunci, au decis sa ramana impreuna și sa iși formeze familia de care niciunul nu s-a putut bucura. Cei doi trec printr-o situație dificila, dupa ce, in urma cu trei ani,…

- Cu toate ca prietenii lui Danuț au dat o declarație la dosar, moment in care au recunoscut ca sunt consumatori de droguri, se pare ca ancheta in cazul morții tanarului bate pasul pe loc. Baiatul obișnuia sa se drogheze impreuna cu Ramon și Vlad, alaturi de care a și fost in seara in care a murit.