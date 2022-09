Stiri pe aceeasi tema

- Nu este primul caz in care femeile sunt escrocate de barbați misterioși pe rețelele de socializare. Iulia este cea care a fost abordata de un soldat american și care i-a cerut timp de 2 ani sume mari de bani. Femeia a picat in capcana barbatului și i-a oferit suma de 20.000 de euro. Barbatul i-ar fi…

- La doar 14 ani, Bebe Cotimanis a fugit de acasa pentru ca se indragostise. Actorul a facut confesiuni neașteptate in cadrul unui interviu pentru „Acces Direct”. Bebe Cotimanis a avut o adolescența zbuciumata, iar pasiunea pentru femeile frumoase a inceput inca de la o varsta frageda. La doar 14 ani,…

- Nr. 63.408 din 30.08.2022 POLITISTII BRAILENI DESFASOARA CAMPANIA "ESTI PREGATIT PENTRU SCOALA " In perioada 31.08 02.09.2022, Inspectoratul de Politie Judetean Braila Biroul Siguranta Scolara si Analiza si Prevenirea Criminalitatii, in colaborare cu Braila Mall, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila,…

- O noua țeapa se desfașoara chiar la malul marii. Mai multe persoane au cazut in capana unor persoane, dupa ce au fost oprit pe plaja in timp ce se aflau cu copiii in vacanța. Vechile agenții de publicitate false acționeaza acum și pe litoral in speranța ca vor reuși sa pagubeasca cat mai multe familii.

- Un accident grav a avut loc duminica in Arad intre doua microbuze care circulau pe autostrada A1. In urma impactului, 11 persoane au fost ranite și transportate la spital, intre care și un bebeluș de patru luni.

- Opt persoane, printre care un copil de 10 ani si patru adolescenti cu varstele intre 16 si 17 ani, au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc sambata dupa-amiaza pe DJ 685, intre localitatile Carnesti si Ostrov, in apropiere de Hateg, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie.

- Ediția de la Acces Direct continua cu povestea de viața dura a Iuliei, astfel ca aceasta a venit cu o alta serie de acuzații acide pentru inca soțul ei. Femeia susține faptul ca acesta și-ar fi denunțat propriul copil la Poliție. Iata cum s-a intamplat totul, dar și care a fost, de fapt, motivul!

- In ediția din seara aceasta de la Acces Direct, Iulia a intervenit pentru a cere ajutor și a povesti prin ceea ce trece de ani de zile din cauza soțului ei. Mai concret, totul se rezuma la faptul ca dupa o serie de abuzuri emoționale, barbatul a instrainat-o de copiii sai prin manipulare. Iata totul…