- Ion crede ca taximetristul iși facuse un obicei din a racola oameni in Vaslui. Fratele lui Costel susține ca și alți barbați care treceau pe la birtul din sat au fost abordați in aceeași maniera, unul dintre ei fiind martor la scena in care „Macanache” este ademenit de taximetrist.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mariana Moculescu i-a adus acuzații grave lui Horia Moculescu. Vedeta susține ca fostul ei soț o manipuleaza pe fiica ei, Nidia Moculescu. Iata ce declarații a facut fosta partenera a artistului!

- Descoperirea macabra intr-un apartament din Sibiu! O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta in locuința de matușa ei, care, ingrijorata ca tanara nu raspundea la telefon, a mers sa vada ce face. A fost șocata cand a descoperit ca nepoata ei era decedata, iar iubitul acesteia era drogat.

- Au aparut informații suplimentare din referatul de arestare care a condus la reținerea liderului grupului responsabil de tratamentele inumane asupra mai multor persoane in azilele din Ilfov. Ștefan Godei a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile.Ștefan Godei, persoana responsabila…

- In ediția Acces Direct din aceasta dupa amiaza, socrul Danei Roba, Nicolae, tatal lui Daniel Balaciu, a vorbit despre incidentul șocant in urma caruia nora lui a fost mutilata chiar de fiul sau. Barbatul face acuzații grave la adresa make-up artistului. Susține ca vedeta era neglijenta cu fetițele și…

- Angelica și-a dorit atat de mult sa devina mama, dar bucuria i-a fost umbrita de moartea copilului. Femeia ii acuza pe medici de neglijența și spune ca din aceasta cauza, micuțul a fost declarat decedat la doar 7 luni. Angelica mai spune ca in toata aceasta perioada, doctorii i-a spus ca nu este nimic…

- Federația Sindicala Hermes din invațamant superior și cercetare științifica, luand act de fraudele ce se preconizeaza a fi comise la Ministerul cercetarii, inovarii și digitalizarii la final mandatului ministrului Sebastian Burduja in ceea ce privește 17 concursuri pentru ocuparea funcției de director…

- In timp ce femeia spune ca a ramas fara afacere, prietenul fostului iubit, Adi, are o alta versiune a poveștii. Cati ar urma sa ajunga pe strazi pentru ca nu și-a platit chiria, iar toții banii pe care voia sa ii investeasca in firma au fost dați pe datorii.