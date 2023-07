Stiri pe aceeasi tema

- Denisa este convinsa ca fiica ei a fost rapita de rudele presupusului iubit al copilei. In ultimul an, Madalina vorbea cu un adolescent de 17 ani dintr-o comuna din Vaslui, care ar fi pus ochii pe copila și ar fi facut tot posibilul pentru a o lua acasa.

- Gabriel a disparut in condiții suspecte. In ciuda cautarilor, nici urma de barbatul care este de negasit dupa ce a plecat la oi. Ce a marturisit Simona, sora lui, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Madalina și Nicoleta spera sa se faca dreptate, la cinci luni de cand tatal lor a murit intr-un grav accident de mașina. Laurențiu, un fost coleg de-al barbatului, spune ca vinovatul este un polițist, care se grabea sa ajunga la munca.

- Tatal Anamariei spera sa se faca dreptate in cazul morții copilei și spune ca Simona se afla de fața, atunci cand fetița a fost ucisa de Marcel Șerbuc. Exista un detaliu care o da de gol pe femeie ca știa tot ce se intamplase.

- Copila in varsta de șase ani a fost vazuta ultima data la locul de joaca. O femeie imbracata in negru, cu parul roșcat, care era alaturi de o alta fetița a plecat impreuna cu ea.Totul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Cand femeia a dus fata acasa, membrii familiei au devenit violenți.

- Fosta asistenta maternala a oferit informații despre fiica Feliciei, copila lasata la orfelinat. Ce a dezvaluit Florica, in exclusivitate pentru Acces Direct. Mama nu are liniște și nu a mai vazut-o pe fata ei de mai bine de 33 de ani.

- Alexandra, in varsta de 31 de ani, este casatorita și are doi copii, dar tot nu are parte de liniște. Femeia iși dorește sa ii cunoasca familia! A fost gasita pe strada, pe vremea cand avea numai patru ani. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O femeie nu are liniște și iși cauta fratele de mai bine de 5 ani! Barbatul a disparut in mod misterios, cand se afla acasa alaturi de mama lui și un frate. Ce știe Florica cu privire la cele intamplate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.