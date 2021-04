Dorul de fiica sa il macina pe zi ce trece. Un tata are sufletul distrus de durere, din clipa in care cea mica a fost luata de langa el. Copila este crescuta acum de femeia care i-a dat viața, dar care nu ar fi avut grija de ea niciodata, acuza parintele. Marius Bratu, barbatul care se lupta sa-și stranga fiica in brațe din nou și-a spus povestea la Acces Direct.