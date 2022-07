Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 44 de ani a disparut de mai bine de un an. Loredana nu și-a mai vazut mama de un an și trei luni, iar acum spera ca il va gasi pe cel vinovat de dispariția mamei sale. Loredana considera ca iubitul femeii, Valentin, are legatura directa cu dispariția femeii. Iata ce a povestit…

- Caz șocant! Cristea este de negasit de doua luni de zile, iar ultima data a fost vazut la moșia unui fermier. Familia lui Cristea il acuza pe acesta de dispariția barbatului, insa acesta susține ca nu el este vinovat pentru dispariția acestuia și susține ca soția lui Cristea ar fi avut o relație cu…

- Caz șocant in Capitala. O minora de 17 ani care sufera de handicap de gradul 1 a fost lasata insarcinata chiar de catre iubitul mamei sale. Doamna Gina, mama fetei, a facut marturisiri cutremuratoare despre acest caz. Spune ca este dispusa sa il ierte pe barbat și l-ar primi inapoi in casa.

- Ediția din seara aceasta de la Acces Direct continua cu inca un subiect de-a dreptul halucinant. Mama Cristiana a dezvaluit faptul ca dupa mai mulți ani de la divorț, fostul ei soț inca o cauta in miez de noapte la poarta și o amenința cu moartea. Mai mult decat atat, nici in timpul casniciei lucrurile…

- O eleva de clasa a 5-a, in varsta de 11 ani, a fost batuta și umilita la școala. Mama fetei a marturisit prin cate a fost nevoita sa treaca copila din cauza unor colegi. Cum a aflat femeia ce i se intampla fiicei sale chiar in unitatea de invațamant.

- Amantul i-a luat soția, dar, pe langa acest lucru, a plecat din casa și cu televizorul și alte acte și documente importante care se aflau in casa. Culmea, soțul spune ca nu acesta este lucrul care il doare cel mai tare, ci faptul ca și cei doi copii ai sai, pe care ii iubește extrem de mult, au fost…

- Soacra Iuliei rupe tacerea! Femeia a marturisit ca nu avea o relație tocmai buna cu Iulia, insa in ultima perioada s-au apropiat mai mult, deoarece Iulia era foarte abatuta și nu avea cui sa ii spuna tot ce are pe suflet. S-ar fi prezentat in fața casei soacrei sale și i-ar fi cerut iertare pentru tot…

- Acuzații fara precedent la adresa unei mame. Tatal Laurențiu susține ca cei doi copii ai sai au fost otraviți cu suplimente alimentare de catre mama copiilor sai. Mai mult de atat, femeia le-ar fi dat și sedative celor mici, fetiței de 4 ani și baiatului de 7 ani.