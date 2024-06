Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Erika Isac, cunoscuta pentru piesele cu mesaj feminist, a primit sambata amenințari cu moartea inaintea unui concert la Medgidia. Primaria Municipiului Medgidia a organizat, de 1 iunie, un eveniment dedicat atat copiilor cat și adolescenților. La evenimentul programat sa inceapa la ora 16.00…

- Laurențiu și mama lui, Luminița, sunt ingroziți de tot ce s-ar intampla in blocul in care ei locuiesc. Ar avea loc adevarate orori, o mama fiind acuzata ca și-ar maltrata copiii, un barbat i-ar amenința cu moartea și ar face evaziune fiscala, iar ”lista neagra” continua!

- Un barbat de 23 de ani și-a rapit concubina in plina strada, nemulțumit ca aceasta refuzase sa reia relația cu el. Nici strigatele femeii și ale surorii sale și nici rugaminților trecatorilor nu l-au induplecat pe agresor

- SCANDAL intr-o familie din Teiuș: Femeie batuta și amenințata cu moartea de soț. Barbatul s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal SCANDAL intr-o familie din Teiuș: Femeie batuta și amenințata cu moartea de soț. Barbatul s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal O femeie din Teiuș a fost batuta…

- Maria vrea sa afle la doi ani distanța ce s-a intamplat cu soțul ei, care lucra pe un șantier din Craiova. Femeia era plecata la munca in strainatate, atunci cand a aflat ca Marin a murit. Femeia crede ca exista detalii pe care nu le știe despre cum a sfarșit soțul ei.

- Femeia s-a folosit de o eroare dintr-o lege si a divortat de sotul ei de 11 ori. A vrut s-o faca si a 12-a oara, dar judecatorii au considerat ca a profitat destul.Potrivit Krone, o femeie din Austria a carei identitate nu a fost dezvaluita, a ramas vaduva in 1981, prin divort.

- O femeie a cerut ajutor polițiștilor, dupa ce ar fi fost agresata fizic de catre concubin. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați sambaa noapte de o femeie,de 38 de ani, din localitate, ca in timp ce se afla in localitatea Peștișani, in urma unor discuții in contradictoriu…

- Ce a facut un barbat din Alba dupa ce a aflat ca fiica sa a fost batuta și amenințata cu moartea de catre iubit Un barbat din Alba a alertat autoritațile dupa ce a aflat ca fiica sa a fost batuta și amenințata cu moartea, de catre iubit. S-a intamplat in localitatea Șard din Alba, in data de 28 martie…