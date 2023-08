Stiri pe aceeasi tema

- Fiica sa a decedat la 12 zile dupa ce a nascut, iar ea a ramas cu nepotul, sa-l creasca. „Ma uit la el și o vad pe mama lui, e foarte dureros ca mama lui putrezește, iar eu ma bucur de succesele lui. Il cresc cu dragoste, ca sa nu simta lipsa mamei”. Sunt dezvaluirile cutremuratoare ale mamei tinerei…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Andrei și Oana Iordanescu au devenit parinți pentru a doua oara! In urma cu doar doua zile, soția lui a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Chiar fiul lui Anghel Iordanescu a fost cel care a anunțat marea veste. Cu ocazia acestui eveniment special,…

- Liviu Teodorescu este cel mai fericit, asta pentru ca a venit pe lume fiica lui. Cantarețul și Iulia, partenera sa, au devenit ieri parinți pentru prima data, iar toata lumea familia celor doi traiesc clipe emoționante și pline de bucurie! Tatal lui Liviu Teodorescu, Mircea Teodorescu, face primele…

- Oana este mama a trei copii și spune ca fiica mijlocie a ramas in grija tatalui, dupa ce barbatul i-a smuls-o din brațe. Coșmarul ei a inceput in urma cu mai mulți ani, atunci cand a decis sa se impace cu tatal copiilor, dupa ce au divorțat in 2013.

- Fetița de doi ani, care acum zece zile a cazut de la etajul opt al unui bloc din Chișinau, a murit pe patul de spital noaptea trecuta.Copilul a fost internat in stare grava in secția reanimare la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau. Contactat de IPN, purtatorul de cuvant al instituției, Maxim…

- Nelu, așa cum s-a prezent in emisiunea Acces Direct, pentru a-i proteja identitate, spune ca fiica lui vitrega a fost abuzata chiar de parintele sau biologic. Cu toate ca și-a dorit sa se faca dreptate, mama fetiței s-a impotrivit și chiar l-a alungat pe Nelu atunci cand s-a aflat de ceea ce i s-ar…

- Adriana, fiica cea mica a lui Adrian Minune, a nascut pe data de 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului. Iata ce s-a intamplat cand proaspata mamica a ajuns acasa cu fetița. Declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri. Adriana,…

- Adriana, fiica lui Adrian Minune, a nascut sambata, 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului.Sambata, 10 iunie, Adriana Simionescu a nascut o fetița perfect sanatoasa la un spital privat din Capitala. Adrian Minune a devenit bunic…