- Marius, fratele lui Daniel Balaciu, a facut noi declarații in ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct. Barbatul susține ca inca soțul Danei Roba l-a rugat sa transmita un mesaj pentru ca el nu poate, din moment ce se afla in spatele gratiilor.

- Dana Roba spune ca problemele in cuplu au inceput acum doi ani, dar a preferat sa nu divorțeze de la primele neințelegeri, ci și-a dorit ca familia sa fie unita. Lucrurile s-au agravat in ultimele șase luni, atunci cand era amenințata constant de Daniel Balaciu.

- Cu doar doua zile inainte de a merge sa semneze actele de divorț, Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, și-a ieșit din minți și a lovit-o pe mama copiilor sai cu ciocanul, de mai multe ori. Ulterior, make up artistul a ajuns in stare grava la spital. In prezent, vedeta se simte mai bine și a facut primele…

- Dana Roba, cunoscuta in urma relației pe care a avut-o cu celebrul manelist Nicolae Guța, se afla in continuare in stare grava la spital. Tanara, si va avertizam ca urmeaza detalii cu un puternic impact emotional, a fost lovita cu un ciocan in cap chiar de soțul ei, iar medicii au operat-o de urgența…

- Va prezentam primele imagini cu soțul Danei Roba in arestul poliției. Dupa ce și-a mutilat soția cu un ciocan, Daniel Balaciu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnaliștilor.

- Dana Roba, cunoscuta in lumea mondena dupa relația cu Nicolae Guța, se zbate intre viața și moarte, la Terapie Intensiva, dupa ce soțul de care voia sa divorțeze a intenționat sa o omoare. Barbatul a lovit-o de mai multe ori in cap cu un ciocan, in timp ce Dana dormea. Dupa relația cu Nicolae Guța,…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…