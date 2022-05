Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, barbatul din Targoviște a oferit o prima reacție, dupa ce a fost acuzat ca leul lui s-ar plimba liber prin Targoviște. Ce a marturisit Petruș, mai ales pentru ca in trecut s-a ocupat de creșterea a doua animale salbatice de acest fel.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, un barbat susține ca leul din Targoviște nu se plimba pe strazi, ci pe un camp, la periferie. Acesta l-a vazut pe animalul salbatic și a ținut sa precizeze ca localnicii nu se tem de el, pentru ca nu ar fi agresiv. Ce a mai marturisit.

- Au fost reluate cautarile la Targoviște, acolo unde miercuri au fost emise mai multe mesaje Ro Alert care anunțau ca un leu se plimba liber prin oraș. Mai mulți localnici susțin ca au vazut animalul cu ochii lor, insa jandarmii și polițiștii mobilizați nu i-au dat de urma.

- RO-ALERT, ALERTA DE GRADUL ZERO in municipiul Targoviște, cartier Priseaca, un leu este in libertate, animalul a fost vazut in zona unei stații PECO. The post RO-ALERT, ALERTA DE GRADUL ZERO in municipiul Targoviște, cartier Priseaca, un leu este in libertate, animalul a fost vazut in zona unei stații…

- Petru, un barbat in varsta de 40 de ani, a crescut ca și-a gasit dragostea vieții sale, iar pentru ea ar fi facut orice. Chiar asta s-a și intamplat, caci i-a oferit mașina sa, a facut un credit pentru o casa, dar i-a oferit și o suma uriașa de bani. La final a aflat ca de fapt aceasta era casatorita…

- Oana, o romanca stabilita in Polonia cu partenerul ei, se afla in Odessa in momentul izbucnirii razboiului. Ea era la un curs in țara vecina Romaniei și alaturi de aceasta era și bebelușul sau de 11 ani. Tanara a reușit sa fuga de atacuri, deși i s-a spus ca nu mai poate și totul e blocat.

- O masina lasata pe liber si fara frana trasa s-a pus in miscare intr-o parcare aglomerata din Targoviste. Un barbat care tocmai trecea pe langa masina fara sofer a incercat sa o opreasca si a limit pagubele.