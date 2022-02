Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea se intreaba de ce a acceptat Laurențiu Reghecampf sa iși reinnoiasca vara trecuta juramintele cu Anamaria Prodan, la aproape 15 ani de mariaj, daca el era deja intr-o relație cu Corina Caciuc. Antrenorul a dat carțile pe fața și a spus ca nu se aștepta la un asemenea eveniment.

- Il adora, ii spunea „soarele meu”, dar de cand a anunțat ca divorțeaza și ca traiește o poveste de iubire alaturi de Corina Caciuc, Anamaria Prodan și-a schimbat sentimentele pentru Laurențiu Reghecampf. Spune ca acesta nu o mai cauta deloc acum, nici pe ea, nici pe copiii lor. Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Anamaria Prodan scoate la iveala noi amanunte despre casnicia cu Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca antrenorul a fost șantajat de Corina Caciuc și in ziua in care și-au reinnoit juramintele. Se pare ca acesta a fost și motivul pentru care ar fi disparut de la petrecere.„Daca nu are voie sa vina…

- Anamaria Prodan continua șirul dezvaluirilor și acuzațiilor la adresa inca soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Impresara susține ca antrenorul a fost șantajat de Coriina Caciuc și in ziua in care și-au reinnoit juramintele, acesta fiind motivul pentru care ar fi disparut de la petrecere.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla in plin divorț, iar cel mai afectat este baiatul lor, Bebeto. Impresara a declarat ca fiul ei nu vrea sa-și mai vada tatal și ca sufera cumplit din cauza situației grele, potrivit Click! . Vedeta il acuza pe soțul ei ca in ultimele 8 luni nu a venit decat…

- Anamaria Prodan a avut o prima reacție dupa ce soțul ei, Laurențiu Reghecampf, s-a afișat cu noua iubita, Corina Caciuc, in București. Antrenorul, care nu a divorțat inca de soție, nu iși mai ascunde noua poveste de iubire. Se știe ca in curand acesta va deveni tata pentru a treia oara. Zilele trecute,…