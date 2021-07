Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Tanase de la Bambi s-a casatorit cu omul de afaceri Mircea Branzei, in cadrul unei ceremonii restranse, dar fastuoasa, organizata la Nisa, pe Riviera Franceza. Povestea de iubire dintre Denisa Tanase și Mircea Branzei a inceput in 2007, deși au fost mereu discreți cu viața lor amoroasa. Din…

- Dupa o relație de mai bine de șapte ani, Florin Salam și Roxana Dobre se pregatesc de nunta, evenimentul fiind programat spre sfarșitul anului 2021, in Dubai. Totul despre nunta lui Florin Salam cu Roxana Dobre Cei doi se vor casatori in Dubai, potrivit wowbiz.ro. De altfel, cei doi au mai fost acolo…

- Cel putin 13 persoane au murit duminica in Afganistan in urma unui atac de mortier care a lovit o petrecere de nunta si a exploziei unei bombe plasate langa o linie de cale ferata, in doua incidente separate, informeaza dpa. In provincia Kapisa din nord-estul Afganistanului, cel putin sapte…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau și-au pus la punct ultimele detalii pentru nunta lor. Un eveniment monden ce, cu siguranța, va fi definit de un lux ieșit din comun. Chiar daca fiul controversatului politican Badalau se afla in plin proces de divorț, relația acestuia cu fosta asistenta de televiziune…

- Frumoasa blonda se va casatori cat de curand cu Gabi Badalau, fiul lui Niculaie Badalau, baron PSD de Giurgiu, ajuns acum sef la Curtea de Conturi. Pregatirile sunt in toi pentru marele eveniment. Viitorii miri au in plan sa faca nunta de doua ori: in Romania si pe o insula exotica in Grecia. Aproape…

- Premierul Florin Cițu a explicat modalitatea prin care petrecerile private de nunta și botez vor putea fi organizate fara limita de participanți daca aceștia sunt vaccinați. Este responsabilitatea...

- Masurile de relaxare adoptate de Guvern vor permite, in sfarsit, si nunti. Nu mai puțin de 200.000 de cupluri asteapta aceasta veste, pentru ca nu s-au putut casatori, pana acum, din cauza pandemiei. Iar pentru a se putea casatori, mirii sunt dispuși sa invețe cum sa le faca teste rapide invitaților…

- Andreea Bogațeanu, fina Anamariei Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf, a trecut prin momente cumplite pana sa ajunga la casnica cu Viorel. Ea l-a salvat și pe artist de la moarte, asta dupa ce alți doi foști parteneri i-au decedat in brațe.