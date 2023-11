Stiri pe aceeasi tema

- Costel crede tot mai mult ca iubita lui traiește. Parinții adolescentei au recunoscut ca au ingropat un alt cadavru in locul tinerei care la acel moment era insarcinata și urma sa aduca pe lume primul copil al el și al lui Costel.

- Mihaela a murit nevinovata pe autostrada! Parinții tinerei vor sa se faca dreptate dupa ce fiica lor a murit in timp ce se afla pe bancheta din spate a autoturismului, in urma cu 7 ani și 10 luni. Mihaela urma sa se casatoreasca și sa pregatea pentru marele eveniment. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Ultimele cuvinte ale fiului ei i-au ramas intiparite in minte, insa de atunci mama lui Marius nu mai știe nimic de el. Tanarul trebuia sa mearga in Belgia, insa mai apoi a fost vazut in Copenhaga, iar de atunci doamna Maria iși cauta neincetat fiul.

- Apar noi dezvaluiri in cazul lui Coco, fostul manechin al lui Catalin Botezatu, care a fost gasit fara suflare in urma cu cinci ani. Cele doua surori, Maria și Elena au facut declarații in exclusivitate pentru Acces Direct despre faptul ca nu au putut lua legatura cu iubita fratelui lor. Iata care este…

- Traficant de droguri din Alba prins cu ajutorul unui colaborator sub acoperire: Cum vindea acesta „bere” și „trandafiri” Traficant de droguri din Alba prins cu ajutorul unui colaborator sub acoperire: Cum vindea acesta „bere” și „trandafiri” Un barbat din Alba a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani inchisoare…

- O familie din comuna Mitocul Dragomirnei, județul Suceava, traiește o tragedie imensa: baiatul lor de doar 14 ani a intrat in moarte cerebrala dupa ce s-a inecat cu mancare. Totul s-a petrecut luni, 11 septembrie.

- Petre il acuza pe un fost jurist ca a luat bani de la mama lui, pentru a falsifica actele pe baza carora urma sa se imparta moștenirea. Aurel Pandelea, cel la adresa caruia au fost aduse aceste acuzații, spune ca nu s-a ocupat de acele documente și ca barbatul nu a facut altceva decat sa ii strice imaginea.