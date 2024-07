Stiri pe aceeasi tema

- Costica a decis sa recurga la un gest extrem dupa ce a fost dat la o parte de familia sa. Barbatul a suferit un accident de munca in Belgia și s-a intors acasa in Romania. Din pacate, soția și fiica s-au aliat impotriva sa, motiv pentru care au cerut emiterea și unui ordin de protecție.

- Doi frați romani au fost impușcați in plina strada in Girona, Spania, sub ochii ingroziți ai martorilor. Unul dintre frați a murit pe loc, iar celalalt a fost transportat in coma la spital. Conform primelor investigații ale poliției, incidentul ar fi legat de o reglare de conturi intre traficanți. Imaginile…

- O familie a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce ar fi fost agresata pe strada de un șofer nervos! Barbatul s-ar fi enervat pentru ca i s-a atras atenția ca mergea cu viteza. Ce au marturisit cele doua surori, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Crenguța, mama verișorului acuzat ca a ucis-o pe Raisa, a facut noi declarații șocante. Femeia spune ca nu ii vine sa creada ca fiul ei a fost in stare sa o ucida pe copila, in condițiile in care știa ca era apropiat de ceilalți verișori. Fetița va fi condusa maine pe ultimul drum.

- Vlad Pascu cere din nou sa fie eliberat din arest, din cauza „problemelor renale”. Avocații criminalului din accidentul tragic de la 2 Mai se agața acum de un nou motiv halucinant. Iata ce au transmis de aceasta data!

- Justitia germana a condamnat luni un fost ofiter din Bundeswehr (armata Germaniei), Thomas H., la trei ani si jumatate de inchisoare, sub acuzația ca a transmis informatii militare confidentiale Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. El și-a recunoscut faptele și a spus ca a dat informații pentru ca ii era…

- Batai cu pietre in plina strada la Iedera, ca urmare a cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Moreni, sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, șapte persoane au fost reținute pe baza de ordonanța pentru 24 de ore. Acestea sunt cercetate in cadrul…

- Cei doi criminali, dintre care unul este minor, i-au crapat capul victimei cu batele in plina zi, in mijlocul strazii, marți 14 mai. Motivul crimei ar fi fost faptul ca barbatul de 46 de ani luase apararea a doua fete care erau harțuite de aceștia.