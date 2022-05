Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Andrei Branaș, un jurnalist de la Tele Europa Nova, a marturisit ca Iulia a fost inmormantata alaturi de cei doi copilași. Oamenii prezenți au plecat din cimitir cu ochii in lacrimi, dupa slujba.

- Iulia, tanara in varsta de 33 de ani care și-a luat copiii și s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc, avea o viața amoroasa destul de tumultuoasa. A divorțat de Alexandru, iar acum se afla intr-o relație cu un alt barbat, care pur și simplu ar fi terorizat-o, pe nume Marcel. Iata ce a facut acesta imediat…

- S-a spus ca Iulia și-a pregatit copiii pentru gradinița și a pornit la drum. I-ar fi imbracat și le-ar fi pus pachețelul, insa in loc sa mearga la gradinița s-a oprit in dreptul unui bloc cu zece etaje, acolo unde a și avut loc tragedia. In realitate, se pare ca Iulia și copiii au ajuns la gradinița,…

- Soacra Iuliei rupe tacerea! Femeia a marturisit ca nu avea o relație tocmai buna cu Iulia, insa in ultima perioada s-au apropiat mai mult, deoarece Iulia era foarte abatuta și nu avea cui sa ii spuna tot ce are pe suflet. S-ar fi prezentat in fața casei soacrei sale și i-ar fi cerut iertare pentru tot…

- O slujba va fi oficiata, in noaptea de Inviere, in limba slavona bisericeasca, pentru refugiatii din Ucraina, in vechea Catedrala Mitropolitana, in Biserica ‘Sfantul Gheorghe’ din Iasi. Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, Lucian Apopei, a declarat ca in noaptea de Inviere, la Catedrala…

- Una dintre cele mai vechi biserici din Republica Moldova ar putea fi renovata. Vorbim despre locasul sfant din Horodiste, Calarasi, inclus in Registrul monumentelor ocrotite de stat. De mai bine de o suta de ani, in biserica din lemn nu au mai fost oficiate servicii divine.

- Cristian Dragomir, fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, stins din viata la 81 de ani, este condus astazi pe ultimul drum. Slujba are loc la biserica din curtea Spitalului „Sf. Spiridon". Slujba de inmormantare a fostului rector de la UMF, prof. Cristian…

- Profesorul universitar doctor Cristian Dragomir, fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi, a murit sambata dimineata dupa o indelungata lupta cu o boala grea. El avea 81 de ani. Cei care l-au cunoscut ii pot aduce un ultim omagiu. Astfel, profesorului Cristian…