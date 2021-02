Stiri pe aceeasi tema

- Mihai face orice pentru binele iubitei lui! Tanarul in varsta de 25 de ani susține ca vrea sa-și salveze partenera din mainile tatalui copiilor ei, dupa ce femeia i-ar fi povestit ca duce o viața grea și ca barbatul ar fi agresiv cu ea, atat verbal, cat și fizic. Detalii incredibile!

- Un scandal monstru e pe cale sa izbucneasca de la inceput de an in muzica populara din Romania! Benone Sinulescu a oferit cateva declarații uluitoare pentru Antena Stars, aducandu-le acuzații grele celor care au caștigat sume mari de bani din cantecele lui. Detalii incredibile!

- „Razboiul replicilor taioase” continua intre Rebeca și fostul ei iubit! Dupa ce ieri tanara l-a acuzat pe acesta ca i-ar fi rapit copilul in varsta de doar 1 an, barbatul i-a adus astazi acuzații grave femeii. In scandal a fost implicata și mama invitatei de la Acces Direct, spunand ca fiica ei ar fi…

- Dupa ce artistul George Amon a povestit la Acces Direct ca fosta iubita l-ar fi jefuit și ca aceasta nu ar mai vrea sa ii inapoieze instrumentele muzicale, femeia a avut și ea dreptul la replica și a facut niște acuzații grave la adresa cantarețului. A fost tanarul violent cu ea?

- Un celebru lautar este acuzat de fosta iubita ca ar fi trimis-o in Anglia la prostituție, iar acum nu o lasa sa iși vada copilul. Tanara mama plange de dorul celei mici, și nu se lasa pana ce faptele fostului sau partener nu vor fi scoase la iveala.

- Un nou scandal rasunator zguduie showbiz-ul romanesc! De aceasta data, protagoniști sunt Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana. Cei doi au ajuns „la cuțite” din cauza copiilor. Iata ce acuzații grave ii aduce celebrul afacerist fostei soții!

- Dupa ce mama ei i-a luat aparerea, Maria mai are parte de un sprijin: matușa ei, Gabriela. Femeia a venit in platoul emisiunii „Acces Direct” și i-a adus acuzații grave lui Beniamin. In același timp, tanara a susținut ca fostul ei iubit a lovit-o.

- Veste șoc in showbiz! Alex Bodi a fost denunțat de fosta soție procurorilor DIICOT! Ce acuzații grave a adus Silvia Iulia Salagean la adresa omului de afaceri? Bodi a fost sub arest pentru 24 de ore, la sediul DIICOT!