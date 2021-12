Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul interlop Nuțu Camataru, deși declara ca nu vrea promovare, se pare ca are parte din plin, mai ales dupa publicarea carții „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Camataru”. La conferința de presa de lansare a carții, Nuțu Camataru a vorbit, pe scurt, despre numele importante cu care s-a…

- Ministrul susținut de PSD sa preia portofoliul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat miercuri, la audierea sa in comisiile de specialitate din Parlament, ca nu ar susține o lege anti-avort. „Intotdeauna voi milita pentru drepturile femeilor, ele sa dacida si sa dispuna de propria lor viata si…

- Viața fiecaruia dintre noi este un cumul de intamplari care, aduse impreuna, creeaza versiunea noastra din prezent. Chiar și in momentele grele, exista un echilibru care nu trebuie uitat, iar acesta este și mesajul noii piese lansate de Basshunter – viața te poate rani ca un prieten bun, dar iți va…

- „Te lupti cu vise? Te certi cu umbre? Te misti ca intr-un somn adanc? Timpul a trecut Viata ti s-a Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Dune-final sau Dune-va urma… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Irina a ales sa locuiasca in America alaturi de mama sa, chiar daca nu a fost ușor pentru Irinel Columbeanu, acesta a acceptat decizia fiicei sale. Afaceristul a vorbit intr-un interviu despre relația pe care o are in prezent cu Monica Gabor, dar și despre planurile Irinucai. Irinel Columbeanu nu a…

- STUDIU: Scadere dramatica a speranței de viața in Europa de Vest. Pandemia de COVID-19 a „lovit” mai tare ca cel de-al Doilea Razboi Mondial STUDIU: Scadere dramatica a speranței de viața in Europa de Vest. Pandemia de COVID-19 a „lovit” mai tare ca cel de-al Doilea Razboi Mondial Ani de progrese au…

- Robert a trait o frumoasa poveste de dragoste cu o franțuzoaica, insa, dupa ce s-a nascut și al treilea copil al lor, femeia i-a abandonat, spunandu-le ca nu ii mai suporta pe niciunul dintre ei și ca nu mai vrea sa aiba de-a face cu ei. Ulterior, deși s-a chinuit extrem de mult, barbatul s-a intors…

- Viața de milionar nu e deloc ușoara, mai ales cu un așa bolid de lux, iar Sorin Crețeanu știe cel mai bine cum stau lucrurile. Afaceristul a fost nevoit sa-și invețe șoferul sa parcheze mașina cum trebuie, chiar daca a blocat strada.