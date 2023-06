Stiri pe aceeasi tema

- Vasile spune ca fiica sa purta un lanțișor de mai mult timp, lucru confirmat și de imaginile pe care le posta fata in mediul online. Tatal Anamariei spune ca il avea la gat atunci cand a plecat și ca nu a fost gasit la locul crimei.

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Tatal fetiței de 12 ani vine cu noi detalii in cazul morții copilei. Vasile spune ca fetița i-a povestit la un moment dat ca Marcel i-ar fi facut avansuri, aspect pe care Simona il banuia. In ultima conversație purtata cu fiica sa, Anamaria i-a cerut bani sa iasa cu o prietena, iar in zilele urmatoare…

- Vasile Constantin spune ca a vorbit cu o zi inainte ca fiica sa sa fie ucisa. Barbatul susține ca avea o relație apropiata cu Anamaria și mereu il suna sa il intrebe cum se simte. In acea perioada, fetița era entuziasmata ca mama sa urma sa ii cumpere un nou telefon.

- Marcel Șerbuc ar fi incercat sa ștearga urmele crimei din apartament. Doua zile ar fi stat cu trupul copilei in casa, iar in tot acest timp, ar fi incercat sa mute cadavrul. Simona, concubina sa, spune ca s-a comportat ciudat și chiar a aruncat cheile de la apartament, spunand ca nu vor mai locui acolo.

- Cazul morții fetiței de 12 ani merge mai departe cu noi informații. Dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, barbatul suspectat ca ar fi omorat-o pe Anamaria a fost prins! Marcel Șerbuc a ajuns pe mana polițiștilor din Olanda și urmeaza sa fie extradat. Potrivit informațiilor, barbatul și-ar fi…

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.