Din 2018, Ionuț a tot lucrat in strainatate, dupa ce un apropiat i-a spus de o firma din Danemarca. Barbatul spune ca in primii trei ani și-a primit mereu banii la timp, dar in ultima perioada, patronul roman i-a tot amanat cu plata salariului. Nu doar el trece prin aceasta situație, ci și alți colegi.