Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala a trecut prin clipe de coșmar in urma cu doar cateva zile. Femeia susține ca a fost lovita cu brutalitate de viceprimarul din sat, asta dupa ce l-a rugat sa puna un bec in fața casei mamei sale.

- O fetita a supravietuit in mod miraculos, stind timp de 18 ore la temperaturi de -11 grade, in viscol și imbrațișind un ciine. Intimplarea a avut loc in orașul Uglegorsk din Rusia. Copilul in virsta de 10 ani s-a ratacit in timp ce mergea de la scoala spre casa, scrie observator. Din cauza unui viscol…

- Cativa localnici au fost cei care au dat alerta, dupa ce au descoperit-o pe micuta in padurea din provincia Krabi. Fetita avea zgarieturi și vanatai pe fața și fusese muscata de insecte. Nu purta haine și statea intinsa intre mai multe frunze.Pana la sosirea medicilor, localnicii au fost cei care au…

- O fetița nascuta de doar doua zile a fost abandonata intr-o padure din Thailanda. Micuța a supraviețuit miraculos, iar cațiva dintre localnici au descoperit-o și au reușit sa o salveze.

- Dragoș Dolanescu, fiul regretatului artist de muzica populara Ion Dolanescu, a dezvaluit recent care este povestea numelui sau și cum a fost ales. De altfel, puțini sunt cei care știu ca acesta are doua nume și trei prenume. „Numele meu complet este Dragoș Carlos Antonio Dolanescu Valenciano, d-abia…

- Ne amintim cu toții de Vulpița de la Acces Direct, da!? Ei bine, astazi Veronica Stegaru iși sarbatorește ziua de naștere, dar nu in fața camerelor de filmat, așa cum s-a intamplat anul trecut, ci in gospodaria din Blagești, satul natal.

- Baietelul, care s a nascut in oraselul Birmingham din Alabama, are acum 16 luni si este hranit printr un tub special, dar medicii spun ca starea sa de sanatate este buna.Un bebelus nascut nasul trecut la doar 21 de saptamani si o zi, cantarind doar 420 de grame, este considerat ldquo;cel mai prematur…