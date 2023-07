Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel a disparut in condiții suspecte. In ciuda cautarilor, nici urma de barbatul care este de negasit dupa ce a plecat la oi. Ce a marturisit Simona, sora lui, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…

- Unchiul Nicu nu se lasa pana cand nu ii reunește pe cei patru copii ai cumnatei sale. Barbatul spune ca mai exista un nepot de care nu știe mai nimic, așa ca, spera ca va da de el curand, astfel incat averea sa fie imparțita.

- De pe 30 mai, bunica Elena incearca sa afle ce s-a intamplat cu nepoata sa. De atunci, nu a aflat nimic și se teme ca adolescenta ar fi in pericol. Ecaterina este in clasa a VIII-a și a disparut in drum spre școala.

- Fanica a avut 9 copii, dintre care doar 3 mai sunt in viața. Femeia incearca sa afle ce s-a intamplat cu una dintre nepoatele sale. Andreea avea 2 ani și 8 opt luni cand a fost internata in spital pentru o banala raceala. De atunci au trecut 22 de ani și nici urma de fata.

- O mama iși cauta disperata fiica, dupa ce i-a spus ca pleaca in oraș. De mai bine de doua saptamani, femeia nu mai știe nimic de Andreea, care ar fi plecat cu iubitul, un barbat de 35 de ani, pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare.

- Familia și oamenii legii o cauta cu disperare pe Maria Gheoghiu, o tanara in varsta de 20 de ani care a disparut de acasa de mai bine de patru zile. Pe data de 9 mai, aceasta și-a anunțat parinții ca va avea cursuri la Facultatea de Litere din Iași de dimineața pana seara, iar de atunci nu a mai fost…

- O mama nu mai are liniște inca din anul 1996, asta dupa ce a lasat-o pe fiica ei la orfelinat și a semnat ca aceasta sa fie infiata. Lidia a nascut in 1991 pe cand avea varsta de 14 ani, iar mama ei a fost cea care i-a spus sa nu pastreze fetița deoarece nu aveau condiții.