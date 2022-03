Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pachete de țigari de contrabanda au fost depistate asupra unei femei din orașul Seini. Polițiștii din oraș s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea unei infracțiunii de contrabanda, iar impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș…

- Politistii si procurorii din Bucuresti au deschis, sambata, o ancheta, dupa ce o femeie a fost gasita inconstienta intr-un imobil din Sectorul 1. Se pare ca e vorba de un bloc din Piața Romana. Femeia nu a putut fi salvata, fiind declarat decesul. ”Astazi, in jurul 17.00, prin apel 112, Directia…

- Cu doar trei zile inainte de tragicul accident, mama Raisei Nicoleta, fetița omorata de un polițist pe trecerea de pietoni, a facut o postare pe contul sau personal de Facebook, care parca prevestea nenorocirea care avea sa se abata asupra familiei sale. Iata ce distribuise mama victimei pe Internet!

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei fete, in varsta de 13 ani, disparuta din localitatea Sacalaz. In data 10 ianuarie, Irina Mistreanu a plecat de la domiciliul sau din Sacalaz, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea 1.40 m, 40…

- Un accident rutier soldat cu decesul unei femei a avut loc, marti dimineata, pe DN 1A, pe raza localitatii prahovene Magurele, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP). Un autoturism condus de o tanara de 26 de ani a lovit o femeie de 75 de ani care ar fi incercat sa traverseze strada prin…

- O femeie in varsta de 79 de ani a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. Accidentul a avut loc in prima zi de Craciun, la orele inserarii, pe drumul național 2E, in zona localitații Capu Codrului. Din cercetari s-a stabilit ca un VW Transporter ...

- Wendy Wein, o femeie din Michigan, a incercat sa angajeze un asasin platit pentru a-l ucide pe fostul ei soț. A ajuns insa pe un site fals, menit totcmai sa-i prinda pe cei care fac astfel de demersuri, iar acum risca o pedeapsa de 9 anni de inchisoare, relateaza CNN.