- Cainele din curte l-a adus pe un iesean din Cozmesti in pragul inchisorii. A contribuit la aceasta si artagul omului, ca si alcoolul baut de-a lungul zilei. Incidentul a avut loc in iulie 2018, cand Cristinel V. a plecat de acasa calare, pentru a-si duce calul la pascut. In drum, a trecut pe langa…

- Ioana Simion și Ilie Nastase au fost separați timp de aproximativ doua luni. Presa a scris ca ea ar fi plecat de acasa, dar nu cu mana goala, ci cu doua milioane de euro. A dezmințit totul, iar acum s-au impacat și formeaza din nou un cuplu. Au decis și cum vor petrece Craciunul și Revelionul. O serie…

- Concentratiile pentru patru asa-numite ''substante chimice vesnice'' din alimente, care prezinta un pericol pentru sanatate, vor fi restrictionate incepand cu 2023, a anuntat miercuri Comisia Europeana, citata de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Incident socant la Iasi, unde o femeie de 44 de ani a ajuns in stare critica la spital, dupa ce partenerul sau de viata a injunghiat-o intr-un acces de furie. Pe numele individului exista un ordin de protectie care nu l-a impiedicat insa sa atace. S i-a umplut sotia de sange de fata cu cei trei copii…

- Iosif Lazar nu știe ce sa mai faca pentru a-și putea vedea copiii, dupa ce soția lui a plecat de acasa cu cei mici. Barbatul susține ca nu a fost violent niciodata pe perioada casniciei, insa femeia neaga și nici nu vrea sa mai auda de el. De ce a ales Cristina sa iși creasca singura copilașii. A marturisit…

- Un profesor de fizica este acuzat ca a pipait și harțuit mai multe eleve. Una dintre tinere susține ca tot liceul știa de practicile barbatului, insa conducerea liceului nu a facut nimic in acest sens. Ce a marturisit o fosta eleva, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, barbatul acuzat ca ar agresat o fetița de 6 ani a facut primele declarații cu privire la cele intamplate. Cum se apara barbatul, dupa ce mama minorei a povestit ce i-a marturisit fiica ei.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au desfasurat o actiune in urma careia 4 persoane au fost retinute.Potrivit IPJ Constanta, in cursul zilei de ieri, 2 noiembrie, politistii au pus in aplicare…