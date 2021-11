Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de an din Alba Iulia, recidivist, a fost condamnat la o pedeapsa cu suspendare pentru cinci infractiuni comise in raport cu fosta sa concubina: santaj, doua fapte de hartuire, violare de domiciliu si lovire sau alte violente.

- Polițiștii din Abrud au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat concubina și și-ar fi amenințat, cu moartea, membrii familiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie și amenințare. La data de 3 octombrie 2021, polițiștii din Abrud au fost…

- Este sau nu Bibi, tatal vitreg al gemenilor, vinovat de moarte copiilor? Andreea, mama micuților decedați la Ploiești, a facut dezvaluiri șocante in platoul emisiunii Acces Direct. Așadar, femeia a recunoscut ca barbatul a fost agresiv in nenumarate randuri, astfel ca aceasta a marturisit ca a amențitat-o…

- Gelozia, boala grea: Dosar penal pentru un barbat din Blaj, dupa ce și-a lovit fosta iubita și a amenințat-o cu un cuțit Gelozia, boala grea: Dosar penal pentru un barbat din Blaj, dupa ce și-a lovit fosta iubita și a amenințat-o cu un cuțit La data de 10 septembrie 2021, in urma unui apel prin 112,…

- La data de 10 septembrie 2021, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj s-au deplasat la o locuința din municipiu unde o femeie a reclamat faptul ca a fost agresata de catre fostul sau concubin. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, pe fondul consumului de alcool și al…

- Dupa tragedia din Ploiești care a indoliat o țara intreaga, cele doua prietene Andreea și Alina s-au transformat in dușmance, insa și mama Andreei a intervenit in acest caz și a acuaz-o pe Alina de moartea nepoților ei. In aceste condiții, Alina a declarat ca se simte speriata, mai ales ca femeia ar…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de amenințare (trei acte materiale). Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada martie-aprilie, un barbat de 43 de ani, din Campulung, ar fi ameninnțat-o, in repetate…