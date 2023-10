Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in dosarul morții suspecte a lui Mihai, barbatul care a murit dupa ce i-ar fi cazut o creanga in cap. Acces Direct va prezinta inregistrarea secreta de la priveghiul lui Mihai. Toate detaliile incendiare ar putea schimba cursul anchetei.

- Cazul morții suspecte a lui Mihai continua cu detalii șocante! Principalul suspect a reacționat, dupa ce familia luo a dezvaluit la Acces Direct ce i s-a intamplat. Tractoristul a negat ferm ca ar fi fost implicat in acest caz. Mai mult, a dat detalii ingrozitoare despre modul in care l-a gasit pe Mihai,…

- In cazul tragicului eveniment produs la data de 28 septembrie a.c., cu privire la fata decedata, Laura Rosca, aka DJ Lalla, gasita pe o plaja din Mamaia, oficiali din IPJ Constanta fac declaratii de ultima ora.Comisar sef de politie, Madalina Sorina Vlangar, noul inspector sef al IPJ Constanta face…

- Telefonul, adidașii și caștile lui DJ Lalla, artista din Turda, au fost gasite in apropierea unui local de lux din Mamaia. Totodata, tatal ei a facut primele declarații, pentru un post de televiziune, și a exclus varianta sinuciderii. Iar un barbat misterios a fost surprins de o camera de supraveghere…

- Au aparut noi martori in cazul morții lui Constantin Toma, fostul manechin al lui Catalin Botezatu. Barbatul a fost gasit fara viața in urma cu 5 ani, dar moartea lui este invaluita in mister.

- Ramon spune ca nu l-a vazut pe Danuț in seara in care tanarul a murit, deși cei doi urmau sa consume impreuna substanțe interzise, alaturi de un alt prieten. Alex este cel caruia Ramon a vrut sa ii vanda un parfum și tot cel care spune ca prietenul lui Danuț a venit singur.

- SEMNE DE INTREBARE… Misterul in cazul mortii lui Costel Bocanet, vasluianul gasit decedat pe un camp din judetul Ialomita, se adanceste si mai mult. Martorul cheie din toata aceasta poveste a decis sa vorbeasca cu redactorii ziarului Vremea Noua. Spune ca pana in prezent nimeni de la Politie nu l-a…

- Informații incredibie ies la iveala in cazul șoferului drogat, in varsta de 19 ani, care a spulberat sambata opt pietoni la Vama Veche si a fugit de la locul tragediei. Tanarul le-a spus politistilor ca a crezut ca a lovit o pasare.