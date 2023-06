Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, Emanuel Badica, tanarul in varsta de 19 ani, care a fost injunghiat in urma cu doua zile in Gradina Botanica din Craiova, s-a trezit din coma profunda in care se afla. Care au fost primele cuvinte ale baiatului și ce le-a spus acesta cadrelor medicale.…

- Informații de ultima ora despre Emi, baiatul care a fost injunghiat in urma cu doua zile, in Gradina Botanica din Craiova, de un adolescent in varsta de 17 ani, elev la Liceul Militar din Craiova. Tanarul a ieșit din coma și a inceput sa coopereze din punct de vedere medical, insa starea lui continua…

- In ediția din aceasta seara, la Acces Direct a fost prezentata marturia completa a ucigașului din Gradina Botanica din Craiova. Informații bomba din dosarul crimei cumplite care a avut loc in urma cu doua zile ies la iveala! Adevaratul film al nenorocirii. Ies la lumina detalii neștiute pana acum.

- Apar noi detalii despre baiatul care a ucis-o pe Meliss in Gradina Botanica din Craiova. Tanarul a incercat sa fuga de la fața locului, iar in geanta lui a fost gasit un cuțit de vanatoare, o masca și manuși, lucru care indica posibilitatea ca atacul sa fi fost unul premeditat.

- In cursul zilei de ieri, Melisa și prietenul ei, un tanar in varsta de 19 ani, au fost injunghiați de un adolescent in varsta de 17 ani, in timp ce se plimbau pe o alee, in Gradina Botanica din Craiova. Copila in varsta de 14 ani s-a stins din viața la spital. In urma cu puțin timp, mama ei a transmis…

- Meliss (14 ani) a murit in brațele medicilor care au incercat cu disperare sa o salveze. Fata era impreuna cu prietenul sau in Gradina Botanica. Cei doi au fost atacați de un adolescent in varsta de 17 ani.

- Autorul crimei de la Gradina Botanica, pe numele sau Alex, a marturisit de ce a ucis-o pe copila de 14 ani.Acesta a spus ca nu ii cunoștea pe cei doi, insa, in momentul in care a trecut pe langa ei, s-a uitat insistent la Melissa, copila de 14 ani. Tanarul care o insoțea, in varsta de 19 ani, l-a intrebat…

- Apar noi detalii din dosar. Marcel l-ar fi sunat pe data de 12 aprilie pe Marius ca sa mearga in Spania alaturi de Simona, iar cei doi s-au pornit la drum pentru a parasi țara cat mai repede. Iata ce a marturisit Marius la Acces Direct!